Trànsit dens a la CG-1 direcció Espanya

Retencions a la CG-1 de sortida del Principat per la frontera del riu Runer en una jornada anteriorFernando Galindo

Les retencions tornen a ser protagonistes un dia més, altre cop a la frontera hispanoandorrana. La carretera general 1 de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana està patint afectacions en el trànsit que no superen el quilòmetre. Les retencions han començat a les 17.45 hores, motivades també, per la precipitació en aquell punt de la xarxa viària.

Les fronteres d'entrada al país han estat experimentant trànsit fluid la resta del dia. A les 18 hores, poc més de 20.000 vehicles havien travessat les fronteres.