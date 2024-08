Tallada la carretera dels Cortals d'Encamp per un camió bolcat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió ha bolcat, poc abans de les 9 hores del matí, al primer quilòmetre de la carretera dels Cortals d'Encamp, obligant a tallar-la. La policia ha rebut l'avís, provinent del servei de circulació de la parròquia, poc després de les 9 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, on també hi ha bombers.

Es desconeixen les causes de l'accident, on el camió hauria bolcat i perdut la seva càrrega de terra. A hores d'ara, els serveis d'emergència indiquen que no hi hauria ferits. Bombers es troba al lloc dels fets, netejant la calçada i a l'espera que una grua pugui retirar el camió i es pugui tornar a obrir la carretera al trànsit, en ambdós sentits de la marxa. Aquest tall està provocant retencions de menor afectació.