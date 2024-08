Seguretat als Mundials de BTT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mundial de BTT ha començat aquesta setmana a Pal Arinsal, on s'esperen prop de 80.000 espectadots vinguts d'arreu. Per aquest motiu, els diferents cossos de seguretat han posat diversos dispositius en marxa per donar cobertura al llarg de les jornades.

La policia ha mobilitzat una quarantena d'efectius amb la intenció de vetllar per la seguretat de l'esdeveniment. El cos de seguretat, col·labora amb totes les institucions, serveis, voluntaris i cossos especials implicats.

Protecció civil ha activat un centre de coordinació a Pal Arinsal, per garantir la seguretat dels participants i espectadors durant el Mundial. Aquest centre compta amb la participació de tots els agents implicats en la seguretat del Mundial.

El cos de bombers, per la seva banda, ha traslladat una unitat del SUM al lloc de la prova i mobilitza l'helicòpter per si fós necessàri, segons afirma el cos.