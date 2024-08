Rescat a la via ferrada de Sant Vicenç d’Enclar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una muntanyenca que estava fent la via ferrada de Sant Vicenç d’Enclar, a Andorra la Vella, va haver de ser rescatada ahir a la tarda, a causa d’un problema tècnic. Els bombers van haver de mobilitzar l’helicòpter per auxiliar la muntanyenca, a qui se li havia trencat el material i no podia continuar, i baixar-la fins al parc de bombers. L’excursionista no va patir lesions.

D’altra banda, el cos de bombers està fent un seguiment especial del Mundial de BTT a Pal Arinsal. Els bombers hi han desplaçat una unitat, que donarà suport al llarg de la setmana i que ahir ja va haver d’intervenir. Al matí, dues ciclistes que participaven en la competició van haver de ser auxiliades per l’helicòpter i atèses pel SUM. Cap de les dues va patir lesions greus.