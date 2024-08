Pintos critica Montaner per unir els canvis a la Llei de la regla d’or amb més tributs

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“O no entén de què va la regla d’or amb la relació dels impostos directes sobre el total o aprofita l’avinentesa per enviar un globus sonda que no té res a veure amb la realitat.” Amb aquestes paraules va criticar el conseller no adscrit, Víctor Pintos, les paraules de Carine Montaner en què va relacionar la possible eliminació del topall del 40% de la recaptació d’impostos directes sobre el total amb un augment dels impostos al país.

Pintos afirma que “crec que gairebé tothom al país és contrari a l’augment de la pressió fiscal”, però afegeix que la mesura “no va d’això”. Per la seva banda, la líder d’AE està “neguitosa” perquè un sí a l’acord amb la UE “podria implicar un augment de la pressió fiscal pel tema de l’augment del cost de la gestió administrativa”.