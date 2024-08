El Govern sanciona 29 pisos turístics per incomplir la llei

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

3. El departament de Turisme va obrir 39 expedients sancionadors l’any passat, 29 dels quals van acabar en sanció. En tots els casos els responsables de les infraccions que van derivar en càstig per incompliment de la normativa van ser o bé empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic (HUT) o bé titulars particulars d’aquest tipus d’allotjament. Els deu expedients que es van arxivar sense conseqüències també estaven majoritàriament relacionats amb pisos turístics i només un dossier afectava un hotel. Segons la informació facilitada pel departament adscrit al ministeri de Turisme i Comerç, l’establiment hoteler s’arriscava a una rebaixa de la categoria atorgada (passant de quatre a tres estrelles), però l’expedient es va acabar resolent a favor del negoci després d’esmenar les mancances que s’havien detectat. Els altres nou dossiers oberts per infraccions i posteriorment tancats sense sanció compartien la mateixa causa: no publicar el número de registre d’HUT. I també van compartir el motiu de resolució: en tots els casos es va acreditar que la falta no era imputable al titular de l’habitatge o a l’empresa explotadora.