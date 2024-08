El Govern facilita durant 12 hores al dia el servei telefònic al ciutadà

El Govern continua apostant per la transformació digital, en especial en l’atenció dels canals no presencials, i amplia l’horari d’atenció al públic fins al vespre. D’aquesta manera, durant 12 hores al dia i de manera ininterrompuda –entre les vuit del matí i les vuit de la nit–, l’administració estarà al servei de la ciutadania.

“Volem donar una resposta més immediata i per això ampliem els recursos fora de l’horari establert”, va comentar el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. Cal recordar que la tasca ja estava externalitzada des de l’anterior legislatura. L’administració preveu unes 20.000 trucades al mes, fet que es traduiria en una mitjana de dues trucades al minut. Quant al volum de trucades, s’augura un creixement d’entre el 10% i el 20%. Tot i no fer-ho públic, s’ha fet una prova pilot durant les darreres setmanes que s’han traduït en un augment del 10% de les trucades fora de l’horari habitual, que era fins a les 15 hores –de les quals, el 80% anaven relacionades amb documentació necessària per fer tràmits. L’objectiu de la mesura és descentralitzar totes les trucades sota el mateix telèfon –el 875 700– per millorar el servei cap a la ciutadania i evitar que facin més d’una trucada per la mateixa gestió i els desplaçaments innecessaris.

Un dels departaments que més volum de trucades rep és el departament de Tributs i Fronteres, tal com va avançar Rossell, que va fer especial èmfasi que la voluntat és no perdre de vista la resta de línies, que ascendeixen fins a les 850. “La nostra idea és que ha arribat per quedar-se, però veurem com funciona”, va manifestar Rossell.