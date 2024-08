La restauració de la Farga del Madriu finalitza aquesta setmana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La restauració de la Farga del Madriu i els treballs arqueològics que s'han dut a terme durant els darrers anys a tocar del jaciment finalitza aquesta setmana. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, acompanyada d'altres autoritats, s'ha desplaçat aquest dimecres fins a la vall del Madriu-Perafita-Claror per tal de presentar als mitjans de comunicació els avenços de les obres, que es van iniciar ara fa quatre anys, i que permetran tant a turistes com a residents "entendre què passava aquí en aquella època i com es treballava el ferro". Bonell ha confirmat que des del ministeri estan "contents i satisfets" de com han avançat les obres i ha volgut agrair la feina durant aquest temps de col·laboradors, de la comissió gestora de la vall, dels comuns implicats i del ministeri.

En aquest sentit, Bonell ha avançat que la voluntat del ministeri és organitzar una sèrie de rutes perquè la ciutadania pugui conèixer el treball realitzat en aquesta zona, així com el patrimoni d'Andorra. "Continuarem fomentant que la gent vingui, ja sigui a través de visites guiades o pel seu compte. De fet, la zona està senyalitzada amb una representació del que s'ha excavat" ha comentat, la ministra de Cultura. També ha celebrat la participació de joves en el projecte de voluntariat impulsat per la Unesco. "Hem pogut parlar amb ells. Venen de Polònia, de Taiwan... i estan contents de poder formar part d'aquesta experiència" ha afegit, Bonell. De fet, segons ha indicat la ministra de Cultura, tots els membres de l'excavació abandonaran el jaciment aquest divendres. "Demà es farà l'última visita guiada d'aquestes que hem organitzat durant l'agost. A partir d'aquí, tancarem el campament i un helicòpter vindrà a carregar i baixar tot el material" ha precisat. Bonell.

La visita d'aquest dimecres al jaciment arqueològic ha comptat amb la presència de tots els representants comunals que formen part del territori de la Vall del Madriu: Rosa Gili per Escaldes-Engordany, Laura Mas per Encamp, Sofia Cortesao per Sant Julià de Lòria, i Olalla Losada per Andorra la Vella. Les cònsols, acompanyades també de la subsíndica Sandra Codina, s'han desplaçat des de l'aparcament de les Fonts d'Engolasters fins als terrenys de la Farga, on el coordinador del projecte i tècnic de Patrimoni Cultural, Olivier Codina, els ha presentat els resultats finals dels treballs arqueològics. La Farga del Madriu és un Bé d’Interès Cultural en la categoria de jaciment arqueològic, inclòs en el paisatge protegit de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. A més de ser un conjunt patrimonial siderúrgic, la zona també inclou elements agropecuaris i viaris, representatius de la diversitat temàtica de la vall i amb vestigis arqueològics que cobreixen prop de sis segles d'història.