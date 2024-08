Esmena a la totalitat d’AE a la llei òmnibus

Les esmenes sobre la llei òmnibus que la minoria presentarà al Consell General deixen entreveure la divergència d’estratègies amb què cada formació arribarà al debat a l’hemicicle. El moviment més sonat segurament el farà Andorra Endavant, que a través de la veu de la seva presidenta, Carine Montaner, va avançar al Diari que presentaria una esmena a la totalitat al text de la llei. “Farem una esmena a la totalitat i votarem en contra de la llei”, va expressar Montaner, conscient que l’esmena “no passarà”. Tot i això, treballen amb esmenes parcials per tractar de “canviar una mica el tarannà de la llei”, sobretot amb l’articulat d’alguns punts com els que afecten la propietat privada i la inversió estrangera.

Una maniobra que el principal partit de la minoria, Concòrdia, tampoc descarta. Aquest cap de setmana el grup parlamentari es reunirà per continuar el treball que va encetar a principi de mes i dilluns decidirà si són esmenes puntuals o a la totalitat. No obstant això, el president parlamentari de la formació, Cerni Escalé, va confirmar al Diari que no demanarien cap pròrroga atès que “és una llei que tracta mesures necessàries i urgents, moltes de les quals ja haurien d’estar en vigor”, va dir. Per això, Escalé va fer una crida a agilitzar el procés de debat “el màxim possible”, per tal que les mesures siguin una realitat al més aviat possible. Una visió totalment diferent de l’adoptada pel PS que, malgrat no restar importància a la celeritat per a l’aplicació de la norma, veu precipitat el temps per treballar la llei. “Amb presses no es pot treballar, hem començat, però cal recordar que Govern ha presentat la llei en període estival”, va apuntar la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela, la qual va ser taxativa amb els terminis. “Demanarem el mateix temps que Govern ha tardat a tramitar la llei des que la va anunciar”, va incidir. Un lapse de temps que puja fins als quatre mesos – Govern va fer l’anunci el 4 d’abril en una roda de premsa i va presentar el text a Sindicatura l’1 d’agost, un dia abans que es validés el tràmit. La data límit per a la presentació d’esmenes és el 20 de setembre vinent, ja dins d’un període de pròrroga de quinze dies des que es reprengui l’activitat parlamentària del nou curs.

Per altra banda, el conseller general no adscrit Víctor Pintos creu la llei està “força consensuada” i està estudiant fer algunes esmenes conjuntament amb altres formacions per millorar el text i resoldre algun dubte, com són el dels pisos buits i la inversió estrangera –dos dels aspectes en què coincideix amb AE. Un altre dels actors imprescindibles en aquest escenari és Sindicatura. L’òrgan que lidera el síndic general, Carles Ensenyat, treballa amb una previsió de donar un màxim de dues o tres pròrrogues –la primera, de quinze dies, ja concedida; les dues següents serien de set dies. “Sindicatura en pot donar tantes com vulgui, però hi ha d’haver un equilibri entre la urgència de l’entrada en vigor i la càrrega de treball pels grups”, va puntualitzar Ensenyat, que va afegir que dependrà de com treballin els partits. Tanmateix, preveu que a final de setembre o principi d’octubre la llei ja estigui esmenada i que es tramiti a la comissió de Finances, que serà l’encarregada de modelar el text, durant l’octubre. Ensenyat situa l’aprovació de la llei per a final d’octubre o principi de novembre. No obstant això, creu que una eventual esmena a la totalitat no tindrà una “influència molt forta sobre el calendari”.