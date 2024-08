Els crèdits tous impagats freguen els 4 milions

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha detallat, a preguntes del conseller general socialdemòcrata Pere Baró, la situació respecte el retorn del paquet de crèdits tous que va atorgar en el marc del programa d'ajuts a les empreses per la pandèmia. Van ser 154 milions d'euros dels quals 4,15 milions són els que a hores d'ara l'executiu ha reclamat per impagament dels beneficiaris i que corresponen a 138 avals. En la resposta a la pregunta parlamentària, el ministre de Finances, Ramon Lladós, específica que d'aquesta quantia s'han abonat de manera voluntària uns 320.000 euros amb la qual cosa el que resta per recuperar s'ha rebaixat a 3,83 milions.

Novament l'executiu es nega a facilitar el nom de les empreses beneficiàries del programa. Únicament es referencien les deutores, que periòdicament apareixen al BOPA. Lladós esgrimeix que identificar empreses i negocis "podria suposar l'exposició de societats i negocis que ja han complert amb el seu deure de retornar el préstec concedit". Si que s'annexa la quantia de préstecs retornats i el sector d'activitat a que pertanyen les empreses. El volum total són 49 milions d'euros. I els préstecs avalats pendents de retornar -cal recordar que es va facilitar la conversió en préstec a retornar en un període de fins a 7 anys- sumen 58 milions d'euros.

Lladós defensa que tenint en compte l'import reclamat per impagament i el total del programa d'ajuts, l'índex de morositat se situaria en un 2,5%, per sota de l'estimació inicial que se situava en el 18%.