“La classificació és una pas més per a mi com a artista”

Nicolás Vega (Makuka), un jove músic andorrà de 17 anys, representarà el país a les festes de la Mercè de Barcelona el 23 de setembre vinent, després de classificar-se a les semifinals del concurs Sona9, superant altres grups andorrans.

Sensacions amb la classificació?

N’estic molt orgullós. És una pas més per a tot el que es refereix a Andorra, la música del país i per a mi com a artista.

L’eliminatòria, com va anar?

A l’Auditori Nacional hi havia tres grups del país i em va fer respecte perquè m’enfrontava al guitarrista de Veu Silent, que és el meu professor, i ell és doctorat en musicologia. Per a mi és un orgull tindre’l com a professor.

A la Mercè haurà d’adaptar una cançó al català i un poema.

El poema ja el tinc i està en mans del meu productor. Jo he fet la maqueta i ells s’encarreguen de la direcció artística de la cançó i després la passaré al Marc Quintilla, que és el meu coordinador de directes i estaré amb ell tocant a la Mercè. Pel que fa a l’adaptació al català, tocaré Eloise, de Tino Casal.

Té gent molt important al seu equip, com l’ajuden com a artista?

Ells m’apadrinen. Especialment, Ten Productions, que és l’arrel d’on surt tot i m’ajuden molt amb el que vindrà, ja que espero acabar l’any amb una bona sorpresa.

La major part del seu repertori és en anglès.

Les meves influències són britàniques i d’escoltar música en anglès m’és més còmode per compondre. El gener vaig fer el meu primer disc i ja tinc el segon i el tercer gravats. Al tercer disc he inclòs adaptacions en català i a la Mercè tot el concert serà en català.

Com va començar l’interès per la música?

Va ser a la pandèmia, el meu pare tenia una guitarra mig perduda, la vaig agafar, vaig començar a tocar i fins avui.

Quins estils busca amb la seva música?

Em moc per l’indie-rock, el punk... M’inspiren bandes com The Beatles, Rolling Stones, Tame Impala, Arctic Monkeys, The Strokes…

Voldria provar nous estils?

El temps ho dirà, de moment faig cançons i ja està, però m’ho prenc molt seriosament i em moc de la mà de professionals. Més que per divertir-me, jo vull dedicar-me a la música. Per això el millor és anar amb professionals.

Què li agradaria assolir amb la música?

Poder dedicar-m’hi i sobretot poder seguir els passos de les meves influències i anar a fons amb tot.