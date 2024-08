Atac d’un gos potencialment perillós a un altre al carrer de les Lloses

Verificat per

Agents del cos de banders van haver d’intervenir dilluns en un incident entre dos gossos al carrer de les Lloses d’Andorra la Vella. Dues persones estaven assegudes a la terrassa d’un bar, amb un gos de raça potencialment perillosa que anava sense morrió, quan un altre ca es va creuar davant seu i el gos potencialment perillós el va atacar, deixant-li una ferida de poca consideració.

Aquest fet va provocar que els banders s’haguessin de mobilitzar al lloc de l’incident. Els agents van obrir un atestat, tal com marca el protocol en aquests casos, mentre que els propietaris dels dos gossos van tancar l’incident de manera amistosa.

La normativa sobre la tinença de gossos potencialment perillosos obliga que els cans duguin morrió i vagin lligats amb una corretja de com a màxim 1,5 metres. A més, els propietaris han de ser majors d’edat i han de rebre una formació oficial per poder ser propietaris d’un animal d’aquestes característiques. Els animalistes, a més, demanen un psicotècnic per poder tenir gossos perillosos.

La setmana passada es va produir un altre incident amb un gos potencialment perillós implicat. Va ser a l’avinguda Carlemany quan hi va haver una discussió entre dos propietaris per l’atac d’un ca potencialment perillós a un altre. La baralla entre els animals no va tenir conseqüències.