Un 75% d’electricitat d’origen renovable

FEDA ha aprovat el pla de sostenibilitat 2024-2027, que marca el full de ruta del grup energètic per assolir la sostenibilitat en els àmbits ambiental, social i de governança. Amb aquest document, a més, es marca un full de ruta que deixa clara la voluntat d’assolir la neutralitat de carboni de l’entitat el 2030. El pla el van presentar ahir la directora de sostenibilitat, comunicació i clientela de FEDA, Nerea Moreno, i la responsable de sostenibilitat, Katia Vilana.

Entre els objectius establerts destaquen els relacionats amb el camí de FEDA cap a la neutralitat de carboni, que es vol assolir el 2030. No obstant això, els resultats clau esperats el 2027 ja preveuen fites importants, com ara que el 75% de l’electricitat importada sigui d’origen renovable; augmentar els clients connectats a les xarxes de calor en un 25%; reduir les emissions generades per la mobilitat del personal en un 10%, i reduir els consums d’aigua i d’electricitat a les instal·lacions del grup FEDA.

A més, es preveuen accions rellevants, com ara la construcció del parc eòlic previst al pic de Maià; l’increment de les instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels edificis; el càlcul de les petjades de carboni, hídrica i digital, i la compensació de les emissions generades pel grup en l’abast 1 (les emissions directes).

“Pel que fa a les xarxes de calor, el nostre compromís va més enllà de l’electricitat. També volem diversificar les fonts d’energia del país i augmentar un 25% els clients connectats a aquestes xarxes de cara al 2027”, va apuntar Moreno a tall d’exemple, qui també va dir que FEDA es planteja reduir la bretxa salarial del grup un 10% de cara al 2027. “La satisfacció de la clientela és un indicador clau per a nosaltres, ja que és qui valora el servei que oferim. Actualment, tenim una puntuació de satisfacció molt elevada i volem mantenir aquest nivell”, va afegir la directora de sostenibilitat, comunicació i clientela de FEDA.

Moreno també va subratllar que aquest pla forma part d’una estratègia molt més àmplia centrada en la descarbonització, amb una visió a llarg termini. “Ja hem recorregut part del camí. Des del 2017, hem passat d’un 34% a un 69% d’electricitat renovable consumida. El 2030 volem arribar al 100% de l’electricitat importada”, va indicar Moreno, qui també va celebrar que s’ha reduït l’emissió de CO2 de 236 grams per kilowatt distribuït a 73 grams. “És una gran satisfacció, i ens hem compromès a assolir els 0 grams de CO2 el 2030”, va insistir. A més, Moreno va recordar que FEDA vol incrementar l’electricitat subministrada als carregadors de vehicles elèctrics i, sobretot, l’energia tèrmica a través de les xarxes de calor. “En definitiva, és un pla ambiciós, però creiem en la transparència. Fer-lo públic referma el nostre compromís”, va assegurar la directora. El pla de la parapública conté un total de 31 objectius i 86 accions concretes que han de permetre assolir aquests reptes.