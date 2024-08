Vacances inclusives

Ludàlia va néixer a Barcelona, l’any 2022, per normalitzar i potenciar l’oci i la cultura entre les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. L’associació es va reconstruir amb els fonaments de la fundació creada l’any 2001, que va haver de tancar a causa de la pandèmia de la covid l’any 2020, i té com a premissa acompanyar les persones amb discapacitat intel·lectual en el seu dia a dia. Això ha motivat que dotze socis de Ludàlia, juntament amb dos educadors, vinguessin a passar les vacances d’estiu a Andorra, durant la setmana del 19 al 25 d’agost, a gaudir de diverses activitats al Principat.

“Andorra els ha encantat, han quedat sorpresos per la bellesa del paisatge”, explica Josefina Machado, directora de Ludàlia. “L’activitat que més els ha agradat ha estat la visita teatralitzada del centre històric d’Andorra la Vella, ja que és molt accessible i fàcil d’entendre per a ells”, comenta Machado amb referència a l’obra L’Anton Fiter i Rossell espera una visita. En la primera estada al Principat, el grup va gaudir del Museu de la Bicicleta, del centre termolúdic de Caldea, del bus turístic i de les vistes que ofereix el mirador del Roc del Quer, entre d’altres activitats.

“Els educadors sempre porten una sèrie de propostes preparades que presenten al grup perquè ells escullin quines volen fer”, relata Machado, tot comentant que aquesta vegada l’única activitat tancada ha estat la de Caldea. “Una vegada a Andorra, el que vam fer va ser demanar informació a l’hotel i anar tots junts al punt d’informació de la capital, i amb el conjunt de propostes vam decidir, entre tots, quines activitats faríem.” Un dels dies, una part del grup va visitar l’Estadi Comunal, mentre l’altre va aprofitar per anar de compres a la capital. Per arribar al Principat, el grup va utilitzar un servei de bus públic entre Andorra i Barcelona.

“Des de la fundació deixem que els nostres socis decideixin on volen anar de vacances i després de molts anys de platja van decidir canviar de destí i pujar cap a la muntanya”, explica la directora. “Aquest servei també ajuda les famílies, ja que poden aprofitar per descansar i fer vacances ells”, afageix Machado. Venir a Andorra no els ha suposat cap problema, ja que han trobat que és un país fàcil de visitar amb persones amb aquest tipus de discapacitat, i “ens hem trobat molt ben acollits per tothom”, apunta la directora.

A dia d’avui, l’associació compta amb 77 socis d’arreu de Catalunya, una desena d’educadors i sis voluntaris. “A Ludàlia, els socis no estan obligats a venir a totes les activitats, només a les que ells vulguin”, conclou Josefina Machado.