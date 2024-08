Trànsit dens a la CG-2 d'entrada a Canillo en sentit sud

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou dia de trànsit dens a les carreteres del Principat. Mobilitat informa de retencions a la CG-2 d'entrada a Canillo en sentit sud, que han començat a les 10.30 hores del matí i no superen el quilòmetre. El centre de la parròquia de la Massana també està patint retencions, però en menor mesura. Mobilitat ha informat del tancament parcial, a causa d'obres, del túnel del Pont Pla en sentit nord. El tancament finalitzarà aquest mateix matí, i per ara no està provocant retencions.

Les fronteres estan experimentant trànsit fluid en aquestes primeres hores del dia, on ja les han travessat més de 5.000 vehicles.