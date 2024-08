La perspectiva de gènere estarà inclosa en la inversió estrangera

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge integrarà la perspectiva de gènere en la inversió estrangera. A la memòria del projecte de llei s’indica que hi ha estudis sobre el comportament de dones i homes en algunes de les qüestions relatives a les diverses matèries que tracta la futura llei que han advertit diferències, en especial en la inversió estrangera. És per això que es conclou que l’objecte d’aquest projecte de llei no és aliè a les qüestions de gènere.