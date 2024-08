Nomenats tres agents penitenciaris en pràctiques

El Govern va aprovar ahir el nomenament de tres agents penitenciaris en període de prova adscrits al departament d’Institucions Penitenciàries, dos dels quals ocuparan places vacants i un altre, una de nova creació. D’aquesta manera, i una vegada superada la fase de formació, tots tres comencen la seva etapa de prova, que s’allargarà durant dotze mesos. Un cop finalitzada, si ho han fet de manera favorable, podran ser nomenats definitivament.

En paral·lel, l’executiu va recordar que actualment hi ha oberta una convocatòria per cobrir cinc places d’agent penitenciari –quatre de nova creació i una per jubilació– per al departament d’Institucions Penitenciàries. Les places convocades corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del cos penitenciari, amb una retribució anual bruta de 26.608,54 euros, distribuïda en tretze pagues.

D’altra banda, el Govern va aprovar l’adjudicació del servei de transport entre Andorra i Perpinyà, passant per Prada de Conflent, per als estudiants de cursos postobligatoris en aquestes localitats franceses. L’adjudicació, que va recaure sobre l’empresa Novatel, estableix que es faran dos viatges a la setmana, un d’anada els dilluns i l’altre de tornada els divendres, tenint en compte els calendaris dels cursos escolars d’aquests alumnes, a partir del setembre del 2024.