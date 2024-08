L’Assandca demana noves reunions amb el Govern per reclamar el centre de radioteràpia

La lluita principal de l’Associació Contra el Càncer (Assandca) ha estat la construcció d’un centre de radioteràpia al país. El president de l’associació, Josep Saravia, va explicar al Diari que al setembre reprendran les converses amb el Govern per mirar d’iniciar el projecte davant de les dades creixents de pacients de càncer que es registren any rere any. El 2023 hi va haver 407 casos, però podrien ser alguns més, ja que Saravia creu que “el 20% dels malalts no es poden comptar a l’hospital perquè són gent adinerada que es tracta fora d’Andorra”.

“Sembla que la preocupació del Govern és la Unió Europea i no s’interessa per res més”

Josep Saravia, President de l’Assandca





Amb aquests números, Saravia buscarà entaular noves converses amb l’executiu per intentar desencallar un projecte que s’hauria d’haver construït fa anys, quan el Govern de Toni Martí va fer les preparacions per instal·lar una planta de radioteràpia al Principat, concretament en un pàrquing de propietat pública al costat de l’hospital, però que es va frenar amb el nou executiu a causa de la complexitat i el cost de l’equipament, segons van anunciar el 2022. La sospita de Saravia, però, era que el centre no va arribar per culpa de l’acostament entre Grifols i el Govern, ja que la multinacional tenia un mètode propi per tractar el càncer que hauria xocat amb la presència d’un centre de radioteràpia a Andorra. Amb la cancel·lació del projecte Grifols, Saravia va apuntar que “esperarem a veure què opina ara el Govern”, però “sembla que la seva màxima preocupació és la Unió Europea i no s’interessa per res més”, va lamentar el president de l’Assandca.

“volem un espai on els pacients puguin socialitzar i fer la seva vida”

Josep Saravia, President de l’Assandca



REMODELACIÓ

Una de les peticions de l’Associació Contra el Càncer és que, en cas que s’aconsegueixi construir el centre de radioteràpia, també s’inclogui un espai “on els pacients puguin socialitzar i fer la seva vida”. Un servei que en cas que el projecte no es realitzi volen oferir des de l’associació gràcies a l’ampliació del seu local actual. Saravia va confirmar que ja tenen els plànols muntats i que falta quantificar el cost de les obres. La millora també servirà per ampliar els serveis de l’associació i incloure “alternatives mèdiques que aportin estabilitat al pacient”, com ara podologia o reflexologia, va dir Saravia.

L’ampliació de l’espai i els tractaments requereixen diners i personal. Per aquest motiu, Saravia demanarà ajuda al Govern durant les pròximes reunions per finançar el projecte, ni que sigui de manera parcial, ja que actualment l’Assandca no rep ajudes per part de l’executiu. Pel que fa als professionals necessaris, Saravia va remarcar que ja en tenen alguns disposats a ajudar l’associació, “però ens falta el lloc per col·locar-los” i “cal tindre en compte que tot personal té un cost”.

El següent pas serà portar els plànols del nou local a diverses empreses perquè ofereixin els seus pressupostos i, un cop els tinguin, començar a buscar constructors que es facin càrrec del projecte d’ampliació.