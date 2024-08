Govern amplia l'horari d'atenció telefònica fins el vespre

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha ampliat l'horari d'atenció al públic i aquest serà ininterromput durant 12 hores, entre les vuit del matí i les vuit del vespre. Tot i no pubicitar-ho, s'ha fet una prova pilot durant les dareres setmanes que s'han traduït en un augment del 10% de les trucades fora de l'horari habitual, que era fins les 15 hores. L'objectiu de la mesura és aprofundir en la transformació digital de l'administració descentralitzant totes les trucades sota el mateix telèfon –el 875700– per millorar el servei cap a la ciutadania i evitar que facin més d'una trucada per la mateixa gestió i els desplaçaments innecessaris.

"Volem donar una resposta més immediata a la ciutadania i per això ampliem els recursos fora de l'horari establert", ha comentat el secretari d'estat de transformació digital i telecomunicacions, Marc Rossell. Rossell ha avançat que s'han centrat sobretot en el departament de Tributs i Fronteres, un dels més sol·licitats, però sense perdre de vista la resta de línies, que ascendeixen fins a les 850. L'administració preveu unes 20.000 trucades al mes, cosa que es traduirien en una mitjana de dues trucades al minut. Quant al volum de trucades, s'augura un creixement entre el 10% i el 20%.