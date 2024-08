Govern adjudica les obres de millora de quatre refugis per un valor de 96.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat els treballs de manteniment i millora de diversos refugis de muntanya no guardats, corresponents a la campanya del 2024, a l’empresa T.P. La Coma per un import de 95.935,75 euros. L’objectiu del Govern és seguir oferint el millor confort i punt de seguretat possible als senderistes que es mouen per les valls d’Andorra.

Aquest any s’intervindran el refugi d’Ensagents, el refugi de les Agols, el refugi de Prat Primer i el refugi de la Cabana de la Vall del Riu. S’hi realitzaran treballs de pintura, de refecció de teulades, d’instal·lació d’estufes i millora del sistema d’evacuació de fums, reparació de portes i

finestres, de forma general. L’objectiu de l'executiu és mantenir els edificis que es troben en un medi hostil per les condicions meteorològiques adverses que han de suportar. Aquestes tasques es complementen amb la neteja i el manteniment bàsic dels refugis de muntanya que el Departament de Medi Ambient du a terme cada estiu amb la contractació de personal eventual.