FEDA vol que el 75% de l'energia importada sigui d'origen renovable l'any 2027

FEDA ha presentat aquest matí el pla de sostenibilitat 2024-2027 per encaminar-se a la neutralitat carboni. Entre els objectius, i tenint en compte els resultats clau esperats al 2027, el grup preveu fites importants com que el 75% de l’electricitat importada sigui d’origen renovable, augmentar els clients connectats a les xarxes de calor en un 25%; reduir les emissions generades per la mobilitat del personal en un 10%, i reduir els consums d’aigua i d’electricitat a les instal·lacions del grup FEDA.

La directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA, Nerea Moreno, i la responsable de Sostenibilitat, Katia Vilana, han presentat el pla, que recull un total de 31 objectius, amb resultats xifrats per a cada un d’ells, i amb un total de 86 accions necessàries per assolir-los.

Moreno ha destacat que es tracta d’un document que marca el full de ruta per fer que l’impacte del grup en el seu entorn, tant social com econòmic i ambiental sigui positiu.

FEDA preveu la construcció del parc eòlic previst al Pic de Maià;

l’increment de les instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels edificis, el càlcul de les petjades de carboni, hídrica i digital, i la compensació de les emissions generades pel grup en l’abast 1 (les emissions directes).

Quant a l’eix social, el pla recull els compromisos del pla d’igualtat, que passen per reduir la bretxa salarial amb complements al 10%; i fixa també mantenir la satisfacció de la clientela per sobre del 8, i continuar assolint valors de temps d’interrupció de subministrament molt baixos,

per sota dels 15 minuts anuals. Pel que fa a la governança, FEDA vols ser exemplar, reportant la seva memòria de sostenibilitat d’acord a la nova normativa europea al 2025.