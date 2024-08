Els bancs envien a la Uifand 53 declaracions de sospita

Verificat per

Les entitats bancàries del Principat van realitzar l’any passat 53 declaracions d’operacions de sospita de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme davant la unitat d’intel·ligència financera (Uifand). Així s’indica en la memòria del 2023 del regulador, publicada fa uns dies, en què s’assenyala que l’entitat va rebre un total de 61 declaracions d’operacions de sospita. A les 53 dels bancs s’han d’afegir una d’un notari, dues d’agents immobiliaris, dues d’entitats asseguradores i tres d’entitats de gir postal.

El nombre de declaracions de sospita és molt similar al del 2022, ja que han disminuït en tres (van ser 64), un 5%. Hi ha una caiguda de les declaracions de sospita presentades pels bancs. El 2022 en van presentar 60, una reducció de l’11,6%. D’altra banda, a diferència de fa dos anys, que no n’hi va haver cap, el 2023 hi ha hagut dues obertures d’expedient a iniciativa pròpia de la Uifand. És la mateixa xifra que el 2021, quan el regulador va obrir dues declaracions d’operacions de sospita a iniciativa pròpia.

D’altra banda, la unitat d’intel·ligència financera va trametre 35 expedients al Ministeri Fiscal, nou del 2022 i 26 de l’any passat. El valor dels expedients tramesos a la Fiscalia amb possibilitat d’embargament judicial es va enfilar fins als 10,5 milions d’euros. Es van arxivar 89 expedients, 13 del 2022 i 76 de l’any passat. Amb relació al 2022, s’ha reduït en un 10% el nombre d’expedients tramesos a la Fiscalia, que van ser 39 (set del 2021 i 32 del 2022), per un valor de possibilitat d’embargament judicial de 36,7 milions. Es van arxivar 108 expedients (16 del 2021 i 92 del 2022).

També durant el 2023 es van obrir 22 expedients que estan en curs d’investigació i es van investigar 297 persones físiques i 236 persones jurídiques. El 2022 hi va haver 24 expedients en curs d’investigació i es van investigar 1.181 persones físiques i 389 persones jurídiques. Un 66% més que l’any passat.

Quant a les peticions de cooperació nacional rebudes l’any passat per la Uifand, el total va ser de 28, dos menys que el 2022. D’aquestes, 24 van ser trameses per l’Autoritat Financera (AFA), tres pel Govern i una per la duana.

En el cas de la cooperació internacional, les dades del nombre general de dossiers tractats el 2023 van ser força inferiors a les de l’any anterior, un 33%. En concret el nombre de peticions externes de cooperació internacional es va elevar a 32 (53 el 2022), i el nombre de sol·licituds trameses per part de la Uifand va ser d’11, les mateixes que fa dos anys.

D’altra banda, cal ressaltar que van ser catorze les jurisdiccions internacionals que es van dirigir a la unitat d’intel·ligència financera. El regulador andorrà va demanar col·laboració a altres nou països.

Finalment, cal posar en relleu que el temps de resposta continua sent molt baix, amb un termini de catorze dies de mitjana (set van ser l’exercici del 2022), “la qual representa un grau d’efectivitat extraordinari del nostre sistema”, s’asenyala a la memòria de la Uifand.

La unitat d’intel·ligència financera va rebre l’any passat per part del ministeri d’Economia 26 peticions d’anàlisi de demandes d’inversió estrangera. Són tretze menys de les enviades el 2022. El regulador va analitzar les 26 peticions rebudes i no va emetre cap avís desfavorable. Sí que va fer quinze avisos perquè la policia investigués i va realitzar dos informes d’observacions al Registre de Societats. Una es va retirar. Les persones analitzades en el marc de la inversió estrangera van ser 58 físiques i 49 jurídiques. En total 107, un nombre molt inferior a les 155 (80 físiques i 75 jurídiques) de fa dos exercicis.