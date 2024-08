Concòrdia i el PS avalen el canvi sobre la recaptació tributària

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vistiplau de Concòrdia i el PS a la més que possible supressió del topall del 40% que té la imposició directa sobre la recaptació tributària total de la Llei de la sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, també anomenada Llei de la regla d’or. “Nosaltres apostem per eliminar la regla, és saludable que els ingressos vinguin de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost de societats (IS)”, va comentar el president parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, que va indicar que el país dependria així menys, per exemple, de l’IGI del comerç. Per això, des del partit veuen amb bons ulls la modificació de la llei i en especial d’aquest apartat de la mateixa, la qual el ministre Lladós va reconèixer que tornaran a incomplir aquest exercici i ho va atribuir al procés de diversificació econòmic que viu el país quant a les fonts d’ingressos fiscals i a la menor dependència de certs productes tradicionals com ara l’alcohol, el tabac o la gasolina.