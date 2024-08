Retencions quilomètriques a l'entrada del Principat per la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova jornada de trànsit dens a l'entrada del Principat per la frontera hispanoandorrana. En l'inici del dilluns, aquesta via està patint cues de gairebé dos quilòmetre per poder entrar al país que es concentra des de la duana andorrana fins més enllà de la rotonda de les Valls de Valira segons indica el servei de mobilitat.

L'entrada de Canillo, per la CG2, en sentit sud, és una de les altres vies que està patint de trànsit dens durant aquest matí, amb gairebé una acumulació de vehicles de fins a un quilòmetre. Les retencions en aquest punt de la xarxa viària, són habituals, a causa dels turistes que venen a conèixer el país.

Fins a les 11 hores d'aquest matí, en la primera jornada de la setmana, més de 6.000 vehicles han passat per les fronteres. D'aquests, aproximadament 2.000 ho han fet per l'entrada del riu Runer al Principat.