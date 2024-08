Trini Marín començarà el segon curs del seu mandat centrant els esforços en l’àmbit legislatiu del ministeri i amb una llista d’espera a les residències controlada.

Quin balanç fa del primer curs del seu mandat?

Des de la meva entrada, un dels fronts de treball més importants ha estat la part legislativa. Dos dels projectes que tenim sobre la taula són la Llei d’accessibilitat universal i la Llei de la persona amb discapacitat. En el cas de la Llei d’accessibilitat, la vigent contempla les barreres arquitectòniques i el que volem és anar a més enllà. La nova llei inclourà tot allò relatiu a la part cognitiva. Qualsevol persona amb una discapacitat ha de poder assistir a un esdeveniment amb normalitat. És una llei que està pràcticament acabada, només cal tancar els últims serrells. Les pròximes setmanes entrarà a Govern i passarà a tràmit parlamentari. Quant a la Llei de la persona amb discapacitat, aquesta s’està treballant amb els assessors jurídics per aplicar les recomanacions del Conveni de Nova York. Al llarg del 2025 hauria d’entrar al Consell.

Com a titular d’Afers Socials, quina és la seva fotografia del país en termes de precarietat i pobresa?

Venim d’un període en què hem hagut d’afrontar tota la problemàtica de l’habitatge. Especialment, l’augment dels lloguers. El Govern ja va prendre les seves mesures, com ara flexibilització de l’ajuda a l’habitatge. Tampoc m’agrada parlar de pobresa. Afers Socials treballa per oferir ajudes de tota mena. No trobem gent pel carrer que demani o persones que no puguin menjar. Tenim les eines suficients –a disposició dels treballadors socials de les parròquies– per atendre els ciutadans amb necessitats. L’ajuda que proporcionem és immediata després de la valoració corresponent. S’arriba a tothom; és la nostra obligació com a Govern.

En aquest sentit, Creu Roja va comunicar la compra de l’edifici de l’Hotel Peralba per reconvertir-lo en un hotel social. En quin punt es troba aquesta qüestió?

Creu Roja va venir recentment a presentar-nos el projecte. Iniciatives com aquesta ens donen oxigen en moments puntals perquè ens permeten atendre, per exemple, persones que poden partir alguna malaltia i estan soles, no tenen família. També són de gran utilitat les pensions o la Fundació Privada Tutelar. L’hotel social ens ajudarà a cobrir les necessitats de persones que no cal que estiguin tutelades o en curatela.

S’ha tornat a parlar d’un repunt de casos de reagrupament familiar irregular dins de la comunitat argentina. Una part d’aquestes famílies acaba vivint en un context d’alta precarietat. En té constància?

És una situació que es dona sovint: persones extracomunitàries que no troben feina o que arriben quan la quota no està oberta. Ara, però, tot és més complicat perquè volen reunir la família. Si alguna d’aquestes famílies té una necessitat bàsica, despleguem els protocols establerts. Afers Socials ajuda. La part més administrativa, però, es regula des del ministeri d’Interior. Sé de primera mà que a la ministra li preocupa moltíssim aquest tema. Cal trobar la manera per tenir la gent totalment informada. Quan una persona arriba al país, ha de saber quins requisits ha de complir.

Setmanes enrere va anunciar que aquesta tardor es revisarà la política retributiva dels funcionaris. L’empresa encarregada de la revisió ja ha iniciat l’estudi?

Encara no. L’adjudicació es va fer a mitjan estiu i la llei de contractació diu que no es pot començar a treballar fins que no hagin passat tres setmanes. Al setembre hi haurà les primeres reunions amb el secretari d’estat de Funció Pública i l’estudi arrencarà amb la revisió salarial dels cossos especials i dels treballadors de Justícia. La segona fase abordarà l’administració general. Vull ser prudent, però m’agradaria que tot plegat estigui llest a finals d’any.

Considera que és urgent un increment global dels salaris públics?

Potser sí que hi ha alguna graella, algun lloc de treball, que es troba en un punt massa baix. L’estudi ens ho dirà i l’augment sempre serà una decisió de Govern. Cal dir que, fa un parell d’anys, aquestes graelles salarials ja es van augmentar un 10%. En funció dels resultats, el Govern decidirà.

També s’ha compromès a modificar la Llei de la funció pública per agilitzar la selecció de personal.

Sí, l’estem revisant, però no farem una modificació tan profunda com la del 2022. Cal canviar algun article referent al circuit de selecció de personal i als edictes perquè són processos molt densos. Aquesta revisió la farem conjuntament amb els sindicats. Ara hi treballa el gabinet jurídic. És una llei que ha sofert modificacions i alguns articles es contradiuen. Cal endreçar-la i que no sigui tan carregosa. Tothom continuarà passant pels mateixos processos, però.

Va apuntar fa uns dies que la llista d’espera de residències s’ha estabilitzat. Per quin moment es passa?

Si mirem en les xifres de l’inici de mandat, hem vist com la llista d’espera s’ha reduït, sí. Ara tenim disset persones que esperen entrar en una residència sociosanitària, deu de les quals ja són ateses en centres de dia. A banda, n’hi ha trenta-cinc que tenen lloc en una residència privada, però la llei permet que puguin demanar una plaça concertada. Podem considerar que estan en llista d’espera, però tenen el servei cobert. També hem tirat endavant la construcció d’una residència a Encamp. I fa poc hem tancat la reconversió de cinc places privades en públiques. Cal treballar amb perspectiva de futur, però.