Pedro Sánchez arribarà dijous a Andorra per assistir al Mundial de BTT de Pal

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seva família arribaran a Andorra el proper dijous per assistir a les proves del Mundial de BTT que se celebra a Pal fins diumenge. Sánchez aterrarà a l’aeroport d’Andorra-la Seu amb el Falcon que utilitza per als seus desplaçaments com a president espanyol i d’allà es traslladarà en helicòpter fins al luxós hotel de Soldeu on s’allotjarà. El president espanyol té previst desplaçar-se fins a la zona VIP del Mundial de bicicleta de muntanya amb un cotxe blindat que ja es troba al Principat. En un principi volia utilitzar un helicòpter per desplaçar-se des de Soldeu a Pal, però no n’hi ha cap que compleixi les mesures de seguretat requerides. El fet que Pedro Sánchez assisteixi a la competició farà reduir sensiblement la capacitat de la zona VIP per raons de seguretat.