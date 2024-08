Lia Miller és la nova cònsol general dels Estats Units a Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Lia Miller ha assumit el càrrec de cònsol general dels Estats Units a Barcelona. La cònsol general és la principal oficial del consolat general dels EUA a Barcelona, amb jurisdicció a Catalunya, Aragó i el Principat d'Andorra. El càrrec es renova cada tres anys, ja que correspon a diplomàtics de carrera.

Com a diplomàtica de carrera (des del 2003), ha treballat a l'Orient Mitjà, el Nord d'Àfrica, Europa de l'Est i Amèrica Llatina. Abans de la seva arribada a Barcelona aquest mes d'agost, va treballar com a assessora superior sobre dona, pau i seguretat a l'U.S. Naval War College.

Al departament d'Estat, ha ocupat càrrecs a l'Oficina d'Assumptes de l'Hemisferi Occidental, el Centre d'Operacions, l'Oficina d'Assumptes Públics Globals, l'Oficina de Transicions a l'Orient Mitjà, l'Oficina d'Assumpte del Pròxim Orient; i també ha treballat a les ambaixades dels EUA a Armènia, Bolívia, Tunísia, Nicaragua i Oman.

Lia Miller té un doble grau en Treball Social i Estudis Afroamericans, un màster en Administració Pública i un altre en Relacions Internacionals de la Maxwell School de la Universitat de Siracusa. A més, té un màster en Treball Social per la Universitat de Colúmbia i un màster en Seguretat Nacional i Estudis Estratègics de l'U.S. Naval War College. Ha estudiat espanyol, àrab, armeni, francès i portuguès.