L'Ossa més internacional

Una plaça Major de les Preses plena a vessar, en la qual es van comptabilitzar més de 500 persones, va quedar captivada aquest dissabte al vespre amb el punt culminant de la participació andorrana a l’Ésdansa, el festival d’arrel tradicional de referència en el món de la cultura popular. L’actuació del Cos de Dansa de l’Esbart Valls del Nord amb l’adaptació dansaire de L’última ossa d’Ordino, amb coreografies de Lluís Calduch i Jordi Rubio i amb música en directe de l’ONCA, el repartiment de coca masegada i vi bullit, la teatralització de la història de les falles i una mostra de les mateixes falles van tancar una setmana en la qual Andorra, a través del mateix Esbart Valls del Nord i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, va ensenyar al públic les danses i tradicions del país.

Al capvespre de dissabte, la plaça Major de les Preses es va omplir de gom a gom per gaudir de l’adaptació dansaire de l’Esbart Valls del Nord de la representació de L’última ossa d’Ordino que va comptar amb la música en directe de l’ONCA dirigida pel mestre Gumí. Els dansaires del Cos de Dansa van ballar per primera vegada fora del seu espai tradicional la dansa Falalires d’Ordino, un ball que serveix d’inici a la festa de les falles d’Ordino i que va ser creat expressament amb aquesta finalitat. Finalment, al voltant de la foguera, es va fer una demostració als assistents sobre com es roden les falles. La codirectora de l’Esbart Valls del Nord, Sandra Tudó, va agrair l’acolliment de l’ajuntament i del públic assistent i va afirmar que tots els ballarins “van sortir molt contents, ja que els va fer créixer molt professionalment” pel fet que van poder compartir espai dins del festival amb ballarins professionals. Aquesta va ser la primera vegada que l’Esbart Valls del Nord portava la representació de L’última ossa d’Ordino fora del país i la segona vegada que la interpretaven amb l’acompanyament musical de l’ONCA d’ençà que van estrenar el format, un fet que Tudó va definir com “tot un luxe”. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va estar present en els actes de dissabte a la tarda i va signat en el llibre d’honor. Bonell va estar acompanyada de les conselleres d’Ordino de Cultura i de Participació Ciutadana, Mònica Armengol i Meritxell Rabadà, i de la directora de Patrimoni Cultural d’Andorra, Isabel de la Parte.

Durant tota la setmana s’han dut a terme diferents activitats on Andorra n’ha estat la protagonista. L’Esbart Valls del Nord també va oferir tres tallers –per a joves d’11 a 16 anys i per a adults– en els quals van donar a conèixer diverses danses tradicionals del país: des del Contrapàs d’Ordino fins al Ball de bastons de la Massana, sense deixar de banda noves creacions basades en la tradició d’arrel. Els tres tallers van tenir una gran participació i interès per art dels assistents. Tudó va celebrar la bona rebuda dels tallers per part dels assistents que “van valorar la tornada a les arrels amb els balls de plaça, que era el tema d’enguany del festival”.

La part de coneixement de les tradicions del país va anar a càrrec del periodista, membre del Consell Assessor de Patrimoni i president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, en una xerrada divendres a la tarda sobre el patrimoni festiu andorrà. Els assistents van poder conèixer part de les festes que el Govern d’Andorra va declarar d’interès cultural en el seu dia i que tenen un gran impacte en la cultura del país: des de les festes grans amb danses tradicionals com la Diada de Santa Anna, el dilluns de festa major de Sant Julià o el Roser d’Ordino, fins a les dues festes reconegudes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat –les falles i les osses d’Encamp i Ordino–.