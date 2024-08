Govern planeja canvis en la Llei de la regla d’or

Els eventuals canvis en la Llei de la sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal per evitar els incompliments sistemàtics d’algunes de les regles fixades en els successius pressupostos és una qüestió que ja s’ha tractat entre el Govern i la majoria parlamentària. La voluntat és ara portar “aquesta discussió a la comissió de Finances”, explica el ministre Ramon Lladós, per si es poden abordar els canvis legislatius ja abans que s’aprovi el pressupost de l’exercici 2025. El titular de Finances recorda que es compleixen les “dues regles fortes” de les quatre previstes a la Llei anomenada també de la regla d’or; ni el deute supera el 40% del Producte Interior Brut (PIB) ni el dèficit l’1% de la magnitud que mesura l’evolució de la riquesa, però que “el que possiblement no complirem són les altres dues que no complíem l’any passat”. Són que la imposició directa no superi el 40% de la recaptació tributària total i que la despesa corrent no creixi més del que ho fa el PIB.

Lladós incideix sobretot en la regla relacionada amb la recaptació d’impostos perquè “com ja vaig dir l’any passat i segueix així les empreses cada vegada guanyen més, pugen els salaris i es paga més d’impost de societats i d’IRPF”. Per contra, continua, “el que típicament venia a comprar el visitant, tabac, alcohol, gasolina, no puja al mateix ritme amb la qual cosa la proporció d’impostos directes sobre el total d’impostos va pujant i aquesta la tornarem a trencar aquest any. Andorra està canviant, s’està fent un país més diversificat quant a les fonts d’ingressos fiscals i menys depenent de certs productes”. Sobre el creixement de la despesa corrent “ho estem acabant de mirar però possiblement tampoc la complirem perquè encara l’IPC està sent alt”. Lladós defensa que “l’important” es cenyir-se a les relatives a deute i dèficit perquè impliquen prudència amb els recursos i no comprometre les finances futures però que “les altres dues eren importants en el moment que es va fer però ara ho són menys”.

LA SALUT DE LES FINANCES

El titular de Finances remarca la situacíó positiva dels comptes. “Ara estem al voltant del 35% de nivell d’endeutament [respecte al PIB]. Evidentment hi ha algun país que té una mica menys que nosaltres però estem dels primers de la classe. Això és bo per dues coses: perquè no hipoteca el futur de les properes generacions i perquè no hem de pagar els interessos. I tot el que no paguem en interessos ho podem dedicar a fer habitatge, a fer política social”, destaca. I defensa que no és quelcom subjectiu, sinó reconegut pel Fons Monetari Internacional o les agències de ràting. I afegeix que si en un futur cal tornar a endeutar-se com va passar amb la covid el plantejament sempre serà “ser molt rigurós i amb un pla de retorn de com ho paguem. Amb el deute no es pot jugar, és massa important”.

De la mateixa manera subratlla la política respecte al dèficit pressupostari. “A Europa s’estan discutint per tenir un dèficit pressupostari del 3%” quan Andorra es regeixi per no traspassar la regla de l’1%. “Per això ens en sortim malgrat que aquest rigor fa que de vegades hàgim de ser molt estrictes”, sosté.