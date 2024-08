FEDA ampliarà la xarxa de calor d’Escaldes

La xarxa de fred i calor d’Escaldes-Engordany serà ampliada per poder tenir una producció superior i arribar encara a més clients. D’aquesta manera, actualment aquesta instal·lació de FEDA Ecoterm produeix 5 GWh/any tant de calor com de fred i la previsió és que amb l’ampliació que hi ha prevista pugui arribar als 8, amb la qual cosa s’espera que dels set edificis actuals que hi ha embrancats es pugui arribar als dotze en un horitzó 2028-2029, tal com posa en relleu el gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano.

La intenció de l’empresa és poder licitar les obres per a l’ampliació entre els mesos de setembre i octubre i que un cop arrenquin els treballs aquests puguin estar enllestits en uns sis mesos. Manzano incideix en el fet que aquesta ampliació és una idea “basada en un estalvi energètic” per al país i defensa que s’ha fet “pensant i reflexionant que no hi hagi cap afectació per al medi”. En aquest sentit, detalla que s’han fet estudis d’impacte ambiental i que s’ha treballat de la mà del ministeri de Medi Ambient i amb l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic. Es tracta d’un sistema anomenat d’aigua-aigua (hidrotèrmia). Es captarà l’aigua del riu i el que es fa és “refredar el sistema”, i l’aigua “només” s’empra amb aquesta finalitat. Així, es capta, va pel circuit de canonades, es refreda el sistema i “torna al riu una miqueta més avall”. Aquesta aigua que es retorna al riu es fa mig grau més calenta, un fet que segons Manzano és un paràmetre que està “per sota del que marca el Govern”.

En aquest sentit, incideix que “no hi ha cap afectació ni a la fauna ni al riu en general”. A més, remarca que en la construcció es farà servir un mètode de captació anomenat reixa Coanda, que té obertures mil·limètriques, la qual cosa fa que “els peixos no entraran mai per allà”, un aspecte que des de FEDA Ecoterm valoren com a “molt important”. A més a més, es respectarà el cabal ecològic del riu. “Al final és la incorporació de la nova font d’energia, que fins ara no es feia servir, que és aigua freda del riu, per refredar un sistema tancat”, valora Manzano, que subratlla que a més “no guardem cap litre d’aigua. Això torna al riu minuts més tard”.

A més a més, segons indiquen des de FEDA Ecoterm, gràcies a aquesta ampliació i al fet de fer servir l’aigua del riu, la planta escaldenca també guanyarà en eficiència energètica, ja que hi haurà un estalvi energètic del 60%. La previsió és que els treballs tinguin un cost de 700.000 euros, tot i que aquesta xifra s’haurà d’acabar de determinar perquè cal encara licitar l’obra.