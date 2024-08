Detingut un turista per furtar 16 telèfons mòbils d'alta gamma en una botiga de Sant Julià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir diumenge a la tarda un turista de 44 anys acusat de robar 16 telèfons mòbils d'alta gamma en una botiga d'un centre comercial de Sant Julià. El preu de cost de la mercaderia supera els 8.650 euros.

El personal de seguretat de l'establiment va interceptar l'home robant, el va retenir, i va donar l'avís a la policia. El cos de seguretat el va registrar i li va trobar 16 telèfons dins d'una motxilla, que també hauria furtat, i es trobava en possessió d’una bossa bandolera amb l’interior folrat d’alumini, una tècnica que s’acostuma a fer servir per cometre aquesta mena de delictes.

El detingut no hauria actuat sol. Per aquest motiu, la Policia investiga la possible implicació d’altres persones que haurien col·laborat en el furt.