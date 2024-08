El comerç electrònic creix un 75% en 10 anys als països europeus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les compres en línia no paren de créixer a Europa. Així ho mostren les dades de l’Eurostat, l’oficina d’estadística de la Comissió Europea, en la publicació E-commerce statistics for individuals. Del 2013 al 2023, en països de la Unió Europea (UE) i en altres països no estats membres, el comerç electrònic va augmentar gairebé 20 punts percentuals, passant d’un 57% de compradors a Internet el 2013 a un 75% en el 2023, durant els últims tres mesos abans de l’enquesta. Les dades, però, no es frenen aquí, i és que del 2022 al 2023 han continuat incrementat, en aquest cas, un 2%. En aquest estudi s’hi recull que el 92% de les persones enquestades d’Europa van utilitzar internet l’any passat i un 70% el van utilitzar per comprar o reservar en línia productes o serveis el llarg dels dotze mesos del 2023.

Els productes més adquirits a internet van ser roba, sabates i accessoris, segons detalla l’Eurostat.