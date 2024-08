Arrestat un home per insultar i amenaçar els agents en reiterades ocasions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir, la setmana passada, un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat i d’un delicte contra l’honor per insultar i amenaçar els agents en reiterades ocasions i amb una actitud molt agressiva quan van haver d’intervenir perquè l’arrestat estava causant aldarulls en un restaurant d’Andorra la Vella.

En els darrers dies, el cos de seguretat va detenir a dos homes, un de 54 i un de 36 anys, a Sant Julià de Lòria i a Encamp per positius d'alcoholèmia amb taxes d'1,14 i 1,54 respectivament. En relació amb la seguretat viària, la policia també va detenir a un jove de 23 anys, a Escaldes-Engordany per conduir amb el permís suspès, el cos de seguretat també va dur a terme l'arrest d'un home de 29 anys amb 0,6 grams de cocaïna.

Finalment, un home, de 26 anys i no resident, va ser detingut al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.