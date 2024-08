Afers Exteriors va rebre 25 peticions d’asil l’any passat

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Afers Exteriors va rebre l’any passat 25 sol·licituds d’asil o refugi. Així s’indica a la memòria corresponent aL 2023, en què es repassa la feina feta des del servei d’atenció consular l’any passat. Al text s’explica que l’objectiu principal de l’atenció consular és donar resposta a dubtes i demandes d’informació de la ciutadania, tant a través de consultes telefòniques (1.900 trucades el 2023) com de correus electrònics: 72 demandes d’informació diversa. També indiquen que es van rebre 25 demandes d’asil o refugi, sense comptar més d’un centenar de demandes de sojorn o sojorn i treball temporal de persones desplaçades arran de la crisi humanitària pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’any passat es van tractar 36 demandes d’assistència, la majoria relacionades amb Interior i Policia, com per exemple localitzar familiars de persones difuntes, demandes que es traslladen a les ambaixades acreditades; 55 sol·licituds per demanda de documents o postil·les; 306 demandes relacionades amb altres departaments de l’Administració; 544 consultes relacionades amb l’entrada i l’estada a Andorra i 160 sobre necessitat de tramitar visats per a viatges a l’exterior o autoritzacions de viatge per a menors no acompanyats.