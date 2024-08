S’obren les inscripcions de la 8a edició del Talentejant d’Arts Escèniques

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Jovent organitza una nova edició del Talentejant d’Arts Escèniques amb l’objectiu de donar als joves del país l’oportunitat de mostrar el seu talent davant el públic andorrà i motivar-los perquè continuïn amb els seus interessos escènics. La 8a edició d’aquest certamen va adreçada a joves d’entre 12 i 30 anys que quedaran classificats en dues categories (dels 12 als 17 anys i dels 18 als 30 anys). Dins de cada categoria es contemplen dues subcategories, l’individual i grupal, en les quals es valoraran les disciplines de dansa, cant i performance (teatre, monòlegs, circ...). Els guanyadors s’enduran premis d’entre els 100 i 400 euros.

Els interessats podran fer les inscripcions a través de la pàgina web del comú d'Escaldes-Engordany des de demà fins al 16 de setembre i, a partir d’aquí, s’establiran diferents dies per fer els assaigs generals i els càstings en què un jurat format per a quatre professionals de l’àmbit escènic decidirà qui passa a la gala final. Aquesta tindrà lloc el 12 d’octubre i serà la que determinarà la guanyadora o guanyador de cada categoria. Amb tot, cal recordar que el temps de cada actuació, tant individual com grupal, serà de 15 minuts com a màxim.