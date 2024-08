El raonador ha atès quatre persones per violència domèstica

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oficina del Raonador del Ciutadà ha atès quatre demandes per violència domèstica durant el primer semestre de mandat de Xavier Cañada. Totes les persones que es van dirigir al raonador del ciutadà van ser majors d’edat i es van adreçar a la institució de defensa de la ciutania perquè no sabien on adreçar-se.