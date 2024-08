El preu del material per a l’escola es manté

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest any els preus del material escolar i els llibres no pateixen un increment significatiu i es mantenen en relació amb el 2023. “Els preus en general s’han mantingut respecte a l’any passat”, afirma Fernando Da Silva, gerent de Natur Paper. Una mare ens ha volgut posar l’exemple del seu fill, l’Adrià, que estudia sisè de primària al Lycée Comte de Foix. Li compra el material que necessita a principis de setembre i es gasta 100 euros. Quan compra els llibres se sumen a la factura 200 euros més, així que el total entre llibres i material ascendeix a 300 euros. Un fet característic de la tornada a l’escola és que malgrat que les empreses i comerços inicien la campanya a finals de juny, els clients acceleren per comprar el material dues setmanes abans de l’inci del curs. Fernando explica que hi ha un percentatge molt baix de pares que preparen el material a l’avança ja que la tendència és fer-ho just abans de començar l’escola, a principis de setembre. Porten anys treballant amb el tema de les llistes, els pares li deixen la llista de tot el necessari i ells s’encarreguen de preparar tot el material escolar i truquen quan ho tenen enllestit. “A finals de juny quan comencen a penjar les llistes hi ha bastant moviment, durant el juliol també, a principis d’agost afluixa i a finals de mes i principis de setembre es torna a reactivar i dura fins a finals de setembre principis d’octubre”, apunta Lluís Canal, encarregat de la Llibreria. L’Helena Garcia, responsable de Carlin, comenta que “els anys anteriors la compra de material va ser més esglaonada però aquest any està sent com tota la vida, serà l’última setmana d’agost i les dues primeres de setembre que seran les més fortes”.