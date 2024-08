Mà cornuda i samarreta negra

La gent comença a entrar en comptagotes. La carpa 2, situada a l’aparcament davant de l’església de Sant Pere del Tarter i marcada amb el rètol Rockòdrom Music Festival, acull el primer grup de la jornada: Un Sábado Cualquiera. El cantant, del país, interpreta unes lletres de rock dur mentre la majoria d’assistents –familiars i amics– l’escolten relaxats amb una cervesa a la mà. A primera fila, un rocker de la vella escola amb samarreta negra, com gairebé tots els presents, i el logo de Megadeth a l’esquena, aixeca la mà cornuda i assenteix amb el cap al ritme de la bateria. ¡Quédate conmigo, nena. Qué más da mi formación. Yo espabilo en rock and roll!, recita el cantant. Tot i la incertesa de crear un precedent, sembla que organitzar el primer festival de rock a Andorra potser no ha estat una mala idea. “Em sembla una molt bona iniciativa, especialment perquè sembla ser autogestionat”, comentava Xantal Alonso, d’Andorra, que ha vingut amb la família per veure els dos primers grups del festival, tots amics seus. “Crec que s’haurien de fer més esdeveniments com aquest. És bo per al país i ajuda a atreure més turistes”, afegeix, Àlex Alonso, també del Principat.

A les cinc de la tarda d’ahir es va iniciar la primera jornada del Rockòdrom Music Festival. El primer festival gratuït de rock a Andorra, popular i family friendly, que neix de la iniciativa d’un grup d’amics que es va constituir com a associació sense ànim de lucre per poder tirar endavant l’organització de concerts. Una activitat que va començar amb actuacions al complex de la Tabola i que ara, per primera vegada, es presenta com a festival. “Hem vingut a Andorra expressament per aquest festival i per veure el grup Mind Driller. Som fans del rock”, comentava Paola De Nicola. “Sempre venim a Andorra a l’hivern, però aquest cop volíem descobrir el país a l’estiu”, afegeix. “És genial que la música torni a tenir presència aquí. Jo recordo que abans hi havia més concerts, però durant un temps, tot va quedar aturat. Per això estic molt content que la música es recuperi. Conec els grups Awake i Syberia, i vinc a passar-ho bé”, explicava Aaron Marin, un altre assistent també d’Andorra.

Una mica més enrere, saludant els assistents i supervisant l’esdeveniment, el director del festival, Santi Casas, es mostrava optimista amb les primeres impressions. “Volem establir el precedent d’un festival de rock a Andorra. Crec que tenim les condicions geogràfiques perfectes, tot i que, sent la primera edició, no hem sigut massa ambiciosos i hem optat per carpes petites”, explicava Casas, qui afegia que aquestes poden acollir entre 300 i 500 persones. “Si arribem a aquestes xifres, haurem complert els nostres objectius”, afirmava, el director. De fet, Casas reconeixia que l’organització del festival ha estat un repte important, i que encara estan aprenent sobre la marxa. “Hem tingut alguns retards amb les proves de so. Són coses amb les quals hem d’aprendre a lidiar i, amb el temps, si consolidem el format, anirem millorant”, assegurava Casas. De fet, seran un total de setze grups els que passaran pel festival durant aquest cap de setmana. Ahir es van deixar veure els caps de cartell Mind Driller, La Jungla i Syberia. “Hem intentat oferir una programació variada”, concloïa Casas.