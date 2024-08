Els primers cinc mesos de l’any deixen 1.647 accidents laborals

Els primers cinc mesos de l’any han deixat 1.647 accidents laborals. Les dades que ha publicat la CASS reflecteixen que la majoria d’incidències s’han registrat al sector d’“altres activitats socials i de serveis prestats”, que agrupa diverses professions, amb 467 casos. Els llocs de treball desglossats que més han sofert han estat els sectors de la construcció, amb 340 accidents, el sector del comerç i la reparació d’automòbils (242) i el de l’hoteleria amb 147.

El total d’incidències han comportat que 825 treballadors hagin demanat la baixa. El sector que més baixes laborals ha registrat és el de la construcció amb 214. Pel que fa a la duració de les absències, la mitjana en el primer tram del 2024 és de 39 dies i destaquen les de les persones en el camp de la neteja de llars, en què la mitjana de durada de les baixes és de 68 dies sobre un total d’11 casos registrats. Els treballadors de l’educació també registren un temps fora de la feina molt per sobre de la mitjana amb una duració de 58 dies.

Dels accidents als llocs de treball se n’han derivat dos morts. Segons les dades de la CASS, un es va produir al sector del comerç i la reparació de vehicles de motor, mentre que l’altre va passar al sector de l’hoteleria. Aquestes xifres, però, podrien ser més grans si es tenen en consideració altres accidents que han tingut lloc aquest any com el de l’operari que va morir el maig a Escaldes mentre treballava a la vora del riu, o el que va ser ofegat per una planxa de metall a Encamp al març, dos incidents que no estan detallats a les dades que publicades per la CASS.

El 2023 es va tancar amb 3.719 accidents laborals. Llavors, el sector que més va patir va ser el de la construcció amb 868 accidents, seguit pel d’“altres activitats” (767). Pel que fa al nombre de baixes, l’any passat se’n van registrar 1.767 amb una mitjana de 53 dies de durada per cada absència i es va saldar l’any amb dues defuncions al lloc de treball, les mateixes que s’han registrat a les dades de la CASS durant els primers mesos de l’any. Si el ritme d’accidents continua com els primers 4 mesos de l’any, tot sembla indicar que se superaran les xifres del 2023, tanmateix, cal tenir en consideració la baixada d’activitat durant els mesos d’estiu.