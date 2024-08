Creix el comerç electrònic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les compres en línia no paren de créixer a Europa. Així ho mostren les dades de l'Eurostat, l'oficina d'estadística de la Comissió Europea, en la publicació 'E-commerce statistics for individuals'. Del 2013 al 2023, en països de la Unió Europea (UE) i en altres països no estat membres, el comerç electrònic va augmentar gairebé 20 punts percentuals, passant d'un 57% de compradors a Internet el 2013 a un 75% en el 2023, durant els últims tres mesos abans de l'enquesta. Les dades, però, no es frenen aquí, i és que del 2022 al 2023 han continuat incrementat, en aquest cas, un 2%. En aquest estudi s'hi recull que el 92% de les persones enquestades d'Europa van utilitzar Internet l'any passat i un 70% el van utilitzar per comprar o reservar en línia productes o serveis el llarg dels dotze mesos del 2023.

Els productes més adquirits a Internet van ser roba, sabates i accessoris. Segons Eurostat, el 44% dels compradors en línia van adquirir algun d'aquests articles, incloent-hi roba esportiva. El 2022 aquesta categoria ja liderava el rànquing (42%), però ha vist com en un any la xifra ha augmentat dos punts percentuals. La segona categoria de productes més adquirida pels usuaris del comerç electrònic va ser la restauració, amb el 19%. Aquí s'inclouen restaurants, cadenes de menjar ràpid o serveis de càtering. En la tercera posició s'hi poden observar articles de cosmètica i bellesa, amb un percentatge del 18%.

Per edats, la franja que oscil·la dels 16 als 24 anys, un 82% dels enquestats van comprar productes o serveis per Internet, una pujada d'un punt percentual respecte del 2021. En canvi, el 87% de les persones de 25 a 34 anys van comprar productes o serveis a Internet, el grup que encapçala el rànquing. Això també suposa un increment d'un punt percentual en comparació amb el 2021, pel qual aquell any, les compres digitals van estar impulsades especialment per la irrupció de la Covid-19, tal com es detalla a la publicació. Pel que fa a la porció entre 35 i 44, el 85% van adquirir algun producte, cosa que suposa un augment de 3 punts percentuals vers el 2021. Pel que fa a la resta, entre els 45 i 54, va ser del 76%, un punt percentual per sobre del 2021; els de 55 a 64 anys, va ser del 65%; i dels 65-74 anys, un 52%.

El que més van adquirir els joves va ser roba, sabates i accessoris, un 53% entre la gent de 16 als 24 anys, i un 57% entre els de 25 a 34 anys. A l'informe s'esmenta que dins el grup dels 35 als 44 anys, el gènere més comprat va ser roba, joguines per a nens o articles per la cura dels infants, a més de productes de bellesa i fer comandes a restaurants per rebre servei a domicili. Del rang dels 45 als 54 anys, els productes més obtinguts van ser roba, cosmètica, mobles, accessoris per la llar i també per la jardineria. D'altra banda, els de 55 fins als 74, el més demanat van ser mobles i altres accessoris per la llar, a més de roba i medicina o suplements alimentaris, com per exemple vitamines.

La freqüència de les compres sol ser poc habitual. Només el 21% dels compradors en línia van comprar una o dues vegades en els últims tres mesos abans de l'enquesta, tal com indica el portal de la UE. Amb la mateixa estadística hi ha les persones que ho van fer entre tres a cinc vegades. Per contra, els que van comprar més de deu vegades va suposar un 11% de la població enquestada.

Per fer aquest estudi, Eurostat va executar un total de 190.594 enquestes a persones de manera individual d'entre els 16 als 74 anys i 150.285 es van fer en llars. Les enquestes es van fer a persones de països de la Unió Europea, però també se'n van realitzar a estats no membres de la UE, com ara Islàndia, Noruega, Suïssa, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia, Turquia, Kosovo i Bòsnia i Hercegovina.