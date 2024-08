El Rockòdrom Music Festival, a escena

El Rockòdrom torna a escena per la porta gran. Setze bandes de rock i quatre propostes de rap, dos escenaris coberts, prop de vint hores de música en viu, un staff de 20 persones... i tot gratuït. Aquest és el repte a què s’enfronta el col·lectiu cultural que ha decidit convertir el Tarter en un paradís per als amants del rock amb un cartell amb gran protagonisme de les bandes del país i amb grups forans atractius. El Rockòdrom Music Festival arrenca avui a les 17 h amb l’actuació de la banda andorrana Un Sábado Cualquiera.

El rockòdrom va néixer quan un grup d’amics, constituïts com a associació sense ànim de lucre, va començar a organitzar concerts per potenciar una escena alternativa i uns estils musicals oblidats pels programadors, una activitat que es va aturar amb la pandèmia i que ara reviu amb força. El festival és “un pas de gegant”, una aventura una mica boja que esperen que sigui “un nou capítol a l’escena nacional”, expliquen a les xarxes.

Santi Casas, cantant i cara visible del col·lectiu Rockòdrom, marca les expectatives amb què parteix un festival amb vocació de continuïtat. “Amb una afluència entre 300 i 500 persones ens donaríem per satisfets, però estem rebent molts missatges de gent de fora que ens indiquen que podríem aconseguir una fita d’un miler de persones”.

El cartell s’ha elaborat amb dos criteris fonamentals: donar veu a les bandes locals i apostar per bandes foranes amb tirada comercial. Els grups de km 0 representen més de la meitat del cartell. A més d’Un Sábado Cualquiera, hi actuaran Awake (avui, 18 hores), Old School (demà, 15 h), Antònies Darkness (demà, 16 h), Juli Barrero (demà, 17 h), Komanem (demà, 18 h), In Eclipse (demà, 19 hores) i Punk de Trobada (demà 20 h). Casas explica que el nivell i la diversitat estilística dels grups andorrans és elevat i que entrar el contacte amb músics de fora pot obrir-los portes.

Pel que fa als grups estrangers, Mind Driller (avui, 22 h) i Aphonic (demà, 21 h) encapçalen un cartell que compta també amb Donuts Hole (avui, 20 h), la Jungla (demà, 00.30 h), Evil Impulse (avui, 21 h), Viven (avui, 19 h) i Syberia (avui, 23.30 h). En la selecció s’ha tingut també present les bandes que ja formaven part de l’agenda del Rockòdrom abans de la pandèmia i que “ara hem recuperat”, apunta Casas. “No es tracta de portar grups que ens agradin a nosaltres sinó que puguin arrossegar públic”.

Als concerts de rock s’ha de sumar el concert batejat com a Rapòdrom amb el retorn de Veoziraptors als escenaris demà a les 12.30 h.

El festival comptarà amb un autobús per facilitar el desplaçament dels assistents a darrera hora. A les 12 de la nit sortirà una naveta del Tarter fins a Canillo, on connectarà amb el bus nocturn regular de les 00.30 h. I entre les 01.30 i les 02.00, en funció de l’hora d’acabament dels concerts, sortirà un bus directe des del Tarter fins a Andorra la Vella.

L’organització demana als assistents que consumeixin al festival i han previst uns preus populars per afavorir-ho. Les consumicions es pagaran amb el token especial, en format fitxa, que es podrà comprar en el mateix festival.

El pressupost és de 25.000 euros amb tres vies de finançament principal: la subvenció del comú canillenc, els fons propis de l’associació i els espònsors. Els organitzadors que han aportat totes les reserves del Rockòdrom esperen que els ingressos de marxandatge i de les barres permetin quadrar els números.

Els organitzadors han volgut mostrar el seu agraïment a la vintena de voluntaris que participen en la intendència del festival assumint tasques a les barres, als punts de venda de marxandatge, regidoria o seguretat.