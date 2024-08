Les associacions de discapacitats validen els canvis

Els canvis que va anunciar el ministeri d’Afers Socials sobre el reglament de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) per poder avaluar la discapacitat d’una persona a partir del desenvolupament de les seves aptituds, i no pas en funció d’una graella que dicta un grau determinat de discapacitat, van ser celebrats per la presidenta de l’AMIDA, Agustina Grandvallet, que va apuntar que sempre és bo que “no es descapaciti la persona, sinó que se la capaciti”.

L’opció de capacitar, o analitzar què pot fer la persona, en lloc de marcar un grau de discapacitat, és quelcom que l’AMIDA havia defensat des de fa temps, ja que “volem que la persona pugui continuar amb la seva vida i valorar les seves capacitats”, va dir Grandvallet. Una consideració que la presidenta de l’AMIDA va apuntar que li hauria agradat a ella quan va sofrir la seva discapacitat perquè l’hauria ajudat a entendre la seva situació i continuar amb la seva vida amb més normalitat.

Amb el nou reglament, Trini Marín també va parlar d’una guia d’orientació per a les persones amb discapacitat que “ha de servir perquè la persona que rebi una resolució de la Conava sàpiga què pot fer, a quins organismes pot dirigir-se i com pot cobrir les seves necessitats”. Aquest punt també va ser aplaudit per Grandvallet, que va destacar la importància que la gent amb discapacitat rebi orientació en matèries com “saber quina cadira és la idònia per a cada cas, o quins tractaments necessita cadascú”, va explicar.

La presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Diana Figueras, també va aprovar la inclusió de la guia, així com una altra mesura fora de la Conava, però que es portava anys lluitant per aconseguir: una nova targeta per a persones amb discapacitat. Figueras va explicar que “és molt important tenir un document d’aquest tipus que es pugui reconèixer internacionalment per facilitar la vida de les persones afectades”, i va agrair a la ministra que estigui disposada a adoptar aquesta mesura.

Sobre considerar les capacitats de les persones en lloc de la discapacitat, Figueras va apuntar que hi ha dubtes dins de les associacions en aquest aspecte, ja que pot provocar que es jutgi malament persones amb certes discapacitats i que ella mateixa s’ha trobat casos de gent que no se l’ha deixat treballar en el seu camp pel fet que les avaluacions no li van permetre. Tanmateix, Figueras va remarcar que abans de jutjar la mesura necessitarà veure el text oficial de com queda el criteri de la Conava.

Un altre punt positiu per a les organitzacions és que amb el canvi de reglament també s’amplia el nombre de malalties que estaran reconegudes, i és que amb el reglament antic, que datava del 2004, algunes malalties que avui dia estan reconegudes internacionalment, com la covid permanent o la fibromiàlgia, no s’incloïen a la Conava i, per tant, tots aquells que les patien no podien formar-ne part.