Experts del cànnabis testificaran al judici del jove que porta 11 mesos a la presó

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aviat farà un any que es troba a la presó un home de 30 anys per intentar entrar al país amb 565 grams de cànnabis medicinal. Onze mesos després, el judici encara no té data i continua tancat de manera preventiva, però sembla que es comença a veure la llum al final del túnel per la família, i és que aquest mes s’han fet els primers passos perquè el jove pugui ser jutjat. Mercedes Chamorro, la mare del noi, va informar al Diari que s’han presentat la qualificació i els testimonis que parlaran durant la vista oral, alguns dels quals seran experts sobre el CBD. Paral·lelament, l’entorn del noi està pendent de la resolució del Constitucional que es va presentar el 29 de juliol per demanar l’alliberament del detingut, ni que sigui temporal fins a la data del judici.