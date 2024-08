Escaldes lidera el preu dels locals amb Sant Julià a la cua

El preu mitjà dels locals comercials destinats a la venda a Escaldes-Engordany és el 240% més gran que a Sant Julià de Lòria. Concretament, i segons es desprèn de les dades publicades en el darrer estudi del mercat immobiliari andorrà del hòlding internacional RID Analytics, al juliol el preu mitjà a la parròquia de l’aigua termal era de 5.245 euros per metre quadrat, mentre que a Laurèdia era de 1.542 euros. Imaginem-nos que un botiguer vol adquirir un local comercial de 150 metres quadrats. A Escaldes, li costaria 786.750 euros. A Sant Julià, 231.300.

Per ordre decreixent, la segona parròquia amb els preus més alts és Andorra la Vella. A la capital un local comercial costa, de mitjana, 4.413 euros per metre quadrat. En tercera posició trobem Encamp, amb un preu de 4.064 euros. La seguiex la Massana, amb 3.133, Ordino, amb 2.734 i Canillo, amb 2.052. La mitjana del país és de 3.754 euros per metre quadrat.

Preu mitjà

Si s’agrupen totes les propietats d’ús comercial –hotels, oficines, naus industrials i locals comercials– destinades a la compra en una sola categoria, Escaldes també lidera el mercat. El preu mitjà per metre quadrat, en aquest cas, és de 4.517 euros. A Andorra la Vella és uns 1.000 euros inferior (3.501), mentre que a Sant Julià baixa a 2.000 euros. Entre la resta de parròquies les diferències són menors. A Ordino és de 3.192 euros, a la Massana, de 3.145, a Canillo, de 2.769 i, a Encamp, de 2.776.

MÉS OFERTA A LA CAPITAL

Andorra la Vella és la parròquia on hi ha més oferta de propietats d’ús comercial destinades a la compra. Més d’un terç (38%) de les unitats anunciades –78 de 206– se situen a la capital, que lidera en totes les categories. La meitat de les oficines –28 de 45– i de les naus industrials –7 de 16–, un terç dels locals comercials –32 de 106– i una quarta part dels hotels –11 de 39– en venda s’ubiquen en aquesta ciutat. La segona parròquia amb més oferta d’aquest tipus és Encamp, on trobem el 20% de les propietats anunciades. En tercer lloc hi ha Escaldes (14%) i, just per sota, la Massana (13%). Tanquen la llista Sant Julià (8%), Canillo (6%) i Ordino (1%), on només es ven un local comercial i una oficina.

Per què el preu mitjà és el 29% més car a Escaldes que a la capital? Assumint que la demanda és la mateixa en totes dues parròquies –cadascuna ocupa una meitat de la vall central i de l’eix comercial més important del país–, la causa no pot ser una altra que l’escassetat d’oferta. Les dades donen versemblança a la hipòtesi.

Distribució de les propietats

La meitat de les unitats immobiliàries d’ús comercial en venda són locals comercials. La resta són, per ordre decreixent, oficines (45), hotels (39) i naus industrials (16). Dels 106 locals comercials destinats a la compra, un terç (32) són a Andorra la Vella. En segon lloc trobem Encamp (27) i, després, la Massana (18), Escaldes (15), Sant Julià de Lòria (9), Canillo (4) i, finalment, Ordino (1).

En l’últim mig any l’oferta d’immobles d’ús comercial ha augmentat el 15%. Les parròquies on s’ha incrementat són Andorra la Vella –de 63 a 78 unitats anunciades–, Encamp –de 36 a 42–, la Massana (de 21 a 27) i Sant Julià (de 15 a 16). Ha caigut a Canillo –de 15 a 13– i s’ha mantingut a Escaldes, amb 28, i Ordino, amb dues unitats. La dinàmica al llarg del període ha estat de creixement. La superfície mitjana dels locals comercials en venda és de 219 metres quadrats, el de les oficines, de 330, el de les naus industrials, de 451 i, el dels hotels, de 1.072.