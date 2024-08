Retencions de més d’un quilòmetre a la sortida de la frontera pel riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La CG-1 de sortida per la frontera hispanoandorrana va experimentanr trànsit dens ahir, amb retencions de més d’un quilòmetre. Per aquest fet, la duana va obrir el doble carril als voltants de les 16.45 hores. Les retencions també van afectar la CG-4, d’entrada a la Massana en sentit sud, on no van superar el quilòmetre. L’RN22, a la sortida de la frontera francoandorrana, va patir trànsit dens, que va començar a les 16.00 hores de la tarda i es va allargar fins a les 17.00 hores. Les retencions no van superar el quilòmetre. Al mateix temps, la CG-2 d’entrada a Canillo en sentit sud també va estar patint retencions que van afectar l’interior de la parròquia.

El total de vehicles que van travessar les fronteres fins a les 17.00 hores de la tarda va ascendir a gairebé 23.000, la majoria ho va fer per la frontera del riu Runer, direcció Espanya.