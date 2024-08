Menys excursionistes i turistes espanyols i francesos al juliol

El passat mes de juliol van entrar al país un total de 955.660 visitants, dels quals 594.137 van ser excursionistes (62,2%) mentre que 361.523 van ser turistes (37,8%), és a dir, els que pernocten almenys una nit al Principat. Respecte al mes de juliol de l’any passat, el nombre de visitants presenta un descens del 2,9%. Tant el nombre de turistes com el d’excursionistes disminueix un 2,1% i un 3,3%, respectivament, segons les dades fets públiques ahir pel departament d’Estadística.

Per país de residència, els visitants d’altres procedències presenten una variació positiva d’un 8,3%, mentre que els visitants espanyols i els visitants francesos davallen un 5% i un 4,1%, respectivament.

En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten un augment d’un 4,6% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Tant els turistes com els excursionistes presenten increments del 3,8% i del 5,2%, respectivament. Per país de residència, els visitants d’altres procedències augmenten un 16,4%, seguit dels visitants francesos i dels visitants espanyols que augmenten un 5,8% i un 0,1% respectivament, en relació amb el mateix període de l’any anterior.

Cal destacar que entre els visitants que han vingut al juliol, un 41,2% ho ha fet en família, un 37,8% en parella i un 14% amb amics. L’edat més comuna entre els visitants és la que va dels 45 als 64 anys, amb el 34,7% i un 23,9% que es troba entre els 25 i els 44 anys.

Un 60,9% dels visitants ha manifestat que ha vingut per fer compres. D’aquesta manera, tant els excursionistes com els turistes, presenten com a motiu principal de visita les compres amb un 74,7% i un 41,7% respectivament.

2,5 NITS DE MITJANA

Pel que fa a la pernoctació mitjana, ha estat de 2,5 nits, igualant la del juliol de l’any passat i cal destacar que un 74,4% dels turistes ha optat per un hotel, aparthotel o apartament turístic; un 13,7% per l’habitatge de familiars o pròpia i un 11,9% per altres com per exemple càmpings, indica Estadística.

Quant a la categoria de l’allotjament escollida, destaca la de quatre estrelles, amb un 35,4% del total i quant a la zona, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella són els indrets més freqüentats per pernoctar, amb un 24,1% cadascuna.