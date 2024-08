La discapacitat s’avaluarà segons les aptituds

El ministeri d’Afers Socials ja treballa en una modificació del reglament de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) per poder avaluar la discapacitat d’una persona a partir del desenvolupament de les seves aptituds i no pas en funció d’una graella que dicta un grau determinat de discapacitat segons uns requisits preestablerts. El juliol passat, de fet, malalts i professionals mèdics van alertar que el reglament vigent era caduc (data del 2004) i que aquest no permetia valorar noves patologies o malalties amb un auge important a partir de l’any en qüestió (es mostraven especialment insatisfets els afectats de fibromiàlgia).

“No es tracta de donar un grau, sinó de preocupar-nos per les capacitats de la persona” Trini Marín, Ministra d’Afers Socials

Trini Marín, ministra d’Afers Social i Funció Pública, va apuntar ahir que s’ha dut a terme una “prova pilot” amb un col·lectiu escollit de persones per poder provar l’aplicació del nou mètode de valoració. Així, la manera de determinar el nivell de discapacitat canviarà: “Hem reconvertit la valoració. Ara treballarem amb una altra voluntat, és a dir, a partir del que pot fer una persona amb discapacitat. No es tracta de donar un grau, sinó de preocupar-nos per les capacitats de la persona. Si pot treballar o no, per exemple”. El criteri, doncs, que regirà el reglament serà el d’avaluar les capacitats. Marín va explicar que la prova pilot s’ha treballat amb la Universitat de Barcelona. El resultat de la prova s’ha traslladat al centre universitari i ara s’espera un retorn de les conclusions finals.

Una persona amb mobilitat reduïda.Fernando Galindo

Paral·lelament, el ministeri i la secretària d’estat d’Afers Socials estan tancant una guia d’orientació per a les persones amb discapacitat. “La guia ha de servir perquè la persona que rebi una resolució de la CONAVA sàpiga què pot fer, a quins organismes pot dirigir-se, com pot cobrir les seves necessitats”. Una altra mesura en preparació és la disposició de la targeta de la persona amb discapacitat. Marín va precisar que s’esperava tenir un carnet internacional, però, donada la tardança dels tràmits, s’ha optat per generar un document nacional propi que ja té disseny i serà mostrat al teixit associatiu pròximament. Per a la ministra, totes les mesures en curs, a l’espera de ser efectives, permetran “posar-se al dia” en l’atenció a la discapacitat: “Acabar amb la modificació del reglament és molt important”.