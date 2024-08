Animalistes volen un psicotècnic per poder tenir gossos perillosos

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) defensa que els qui vulguin tenir un gos potencialment perillós hagin de superar un psicotècnic. El president de l’entitat animalista, Jaume Vilamajó, va afirmar que aquest mètode podria ser útil per impedir l’accés a la propietat d’un gos d’aquest tipus als qui no tenen les aptituds psicològiques adequades per educar-lo.

El reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos prohibeix ser propietari d’un ca d’aquestes característiques als qui han estat sancionats prèviament pel comís d’infraccions greus o molt greus en relació amb la tinença i protecció d’animals. A més, obliga els qui vulguin ser propietaris a formar-se en les habilitats necessàries per fer-se càrrec d’un gos potencialment perillós en un centre d’ensinistrament d’animals de companyia legalment establert i també han d’acreditar que coneixen la legislació sobre la matèria.

Per la seva banda, la junta de GosSOS, especialitzada en l’ajuda a gossos abandonats, maltractats o amb altres necessitats, va recalcar ahir dijous en declaracions al Diari que la legislació vigent és “bastant clara” i que, “com tota norma, s’ha de complir i fer complir”. L’entitat va recordar, en aquest sentit, que no hi ha un problema de regulació, i que el que cal fer és “insistir sobre la preparació i acompanyament professional que hauria de tenir tot propietari de gos, amb independència de la raça de l’animal, atès que en la majoria dels casos, els incidents provenen d’una falta de preparació per part dels propietaris i no de problemes intrínsecs a una raça”. L’ARPA coincideix amb l’associació que el més important és incidir en l’educació dels propietaris, més que no pas a fer canvis en el reglament.

Aquest any els banders han aixecat 35 atestats per incidents relacionats amb la tinença de gossos potencialment perillosos. D’aquests, en 29 s’ha aplicat la reducció de la sanció per conformitat del propietari. L’any passat van ser 38 i, el 2022, 48. Les dades d’aquest any, per tant, se situen dins de la mitjana. La immensa majoria de sancions són per no potar el gos amb morrió o per portar-lo lligat amb una corda de més d’1,5 metres.

Cada any el Govern organitza quatre cursos de formació d’assistència obligatòria per a futurs propietaris de gossos potencialment perillosos. En l’últim, celebrat al juny, van participar 17 persones. En l’anterior, al març, 12. El primer curs va tenir lloc el juny del 2023.

LES PROPOSTES

1 AVALUACIÓ DE LES APTITUDS PSICOLÒGIQUES

L’ARPA defensa que els qui vulguin tenir un gos potencialment perillós hagin de superar obligatòriament un psicotècnic que avaluï les capacitats psicològiques per educar-lo.

2 MÉS FORMACIÓ DELS FUTURS PROPIETARIS

Les entitats coincideixen que cal més formació i acompanyament professional dels propietaris de gossos. La majoria d’incidents, afirmen, provenen d’una falta de preparació.

3 ELS BANDERS AIXEQUEN 35 ATESTATS

Els banders han aixecat aquest any 35 atestats per incidents relacionats amb la tinença de gossos perillosos. La majoria són per no posar el morrió al gos o no dur-lo lligat adequadament.