Air Nostrum operarà els propers dos anys els vols a Palma i Madrid

Els vols a Palma i a Madrid continuaran, com a mínim, durant els pròxims dos anys. Ho va explicar ahir el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en una roda de premsa en què va anunciar que l’adjudicació s’ha fet a Air Nostrum (Iberia Regional), que s’encarregarà de connectar Andorra per l’aire “amb dos dels tres aeroports més importants de l’estat espanyol” durant el 2025 i el 2026, amb la possibilitat d’un tercer any segons els resultats obtinguts. Així doncs, a partir del setembre i fins al 2026 es podrà volar de forma regular durant tot l’any entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i el de Palma (Mallorca), així com a Madrid amb la mateixa regularitat que els últims anys.

L’adjudicació suposarà una despesa màxima per al Govern d’1.600.000 euros per als anys 2025 i 2026. Del total, 940.000 euros aniran destinats a la línia que uneix el Principat amb Madrid i 660.000 ho faran a la connexió amb Palma, que del gener a l’abril de l’any vinent comptarà amb un funcionament a cost zero per a l’executiu. Aquestes subvencions baixaran a mesura que la línia assoleixi certs nivells d’ocupació i ingressos, tal com ja va passar amb la prova pilot dels vols a les Illes Balears i que van tenir un cost 0 per al Govern gràcies als bons resultats que es van obtenir. Pel que resta de 2024, està prevista una partida màxima de 220.000 euros per cobrir els vols a Palma, també subjecta a baixar segons els resultats.

L’horari dels vols i els dies pel que resta d’any variaran en funció de la temporada: divendres i diumenge durant l’hivern (novembre-març) i dissabte i dimarts durant l’estiu (setembre-octubre). L’oferta dels vols per a l’any 2025 i 2026 serà exactament la mateixa que l’actual en el cas del vol a Madrid –dues connexions setmanals el divendres i el diumenge– i en el cas de Palma els dies dels vols seran diferents en funció de la temporada d’estiu o hivern i s’està en procés de validació.

Air Nostrum ha fet també públics els preus dels bitllets. El vol a Palma sortirà, el més barat, per 56 euros, amb un descompte del 75% per als residents que viuen a les Illes Balears, que deixarà el bitllet a 14 euros. El cost de volar a Madrid serà de 63 euros el bitllet més econòmic.

L’aerolínia escollida va ser l’única que va arribar a la fase de presentar ofertes econòmiques. L’altra competidora, Swift Air, va caure de la cursa en les primeres fases de negociació i les altres operadores a què es va contactar tampoc van acabar concretant una oferta. Tanmateix, Forné va celebrar l’acord amb Air Nostrum, ja que complia amb els requisits econòmics que es demanaven i, a més, la companyia es troba dins de l’aliança One World, que ofereix connectivitat entre moltes aerolínies de l’aliança i enllaç directe amb 23 destinacions a Espanya, 27 a Europa i 16 més enllà d’Europa. A més s’inclou el vinilat d’un avió operant en tota la xarxa regional i la posada a disposició de tríptics publicitaris per als passatgers.