La presència del llop a Catalunya posa en alerta els ramaders

Als contes infantils el llop acostuma a jugar un paper antagonista, però a la realitat, és el malson de molts ramaders. La presència del depredador ha augmentat els últims anys a moltes comarques veïnes com l’Alt Urgell o el Pallars Sobirà i, tot i que a Andorra es consideri extingit, els albiraments i els atacs a ramats espanyols han posat en alerta el sector ramader, que ha remarcat el perill que pot tenir aquest animal.

Un ramader d’Ordino va explicar al Diari que la proximitat del llop preocupa el sector, ja que és “un dels animals que més dany poden causar”. El motiu, va explicar, és “el comportament de la bèstia” que, a diferència de l’os, sol ser més territorial i sol habitar en espais més reduïts. Per tant, si arribés a Andorra, hi hauria la possibilitat que es quedés. Per evitar-ho, “la millor solució és que no es deixi entrar l’animal”, va asseverar el ramader.

La vaquera de la Massana Rosa Vidal també va mostrar preocupació per la presència de l’animal a zones properes: “Mentre no vingui rai, la qüestió és que si ve, llavors sí que estarem malament”, va dir Vidal, que va lamentar que s’acumulin els problemes pel sector amb la malaltia de la llengua blava i la presència de depredadors en zones properes. Tanmateix, mentre el llop es mantingui lluny de les fronteres andorranes “podrem estar tranquils”, va acabar la vaquera.

El Govern preveu indemnitzacions en cas que es perdi algun animal per l’atac d’un depredador, però part del sector no les considera suficients i consideren que “els danys que poden causar els depredadors no es poden pagar amb diners”. Al maig, l’executiu va detallar que en cas de mort d’una ovella d’entre un i sis anys es rebrà una compensació de 270,45 euros. Pel que fa a una vaca selecta de la raça bruna d’Andorra d’entre dos i sis anys, es compensarà amb 3.731,84 euros en cas que estigués prenyada, unes ajudes que es complementen amb d’altres d’addicionals. Tanmateix, el pagament que es preveu per cada mort sovint “no cobreix tots els anys de cria que pogués tindre l’animal al davant”, tal com va lamentar el ramader ordinenc. A banda del llop, l’os continua sent una amenaça per al sector. Els últims anys les observacions del depredador han anat a l’alça i la població “se n’està anant de les mans”, va explicar el ramader, que va dir que n’hi ha molts per les muntanyes que “no se sap d’on han sortit”.

ESPÈCIE EXTINGIDA

Tot i el neguit, a Andorra el llop es considera extingit i no se n’ha detectat cap. El director del cos de Banders, Ferran Teixidó, va explicar que el cos està fent seguiment dels animals, igual que es fa amb l’os, però que no s’han produït observacions. Si la situació canviés, va dir Teixidó, “els banders estem en contacte amb les autoritats espanyoles i franceses”, que avisarien en cas que l’animal fes una incursió a Andorra.